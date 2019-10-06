Защитник «Сибири» Самвел Мнацян умер от онкологической болезни на 30-м году жизни.

О трагедии клуб сообщил на странице ВКонтакте. Хоккеист год боролся с тяжелой болезнью. «Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела. Благодарим всех, кто поддерживал защитника весь этот год и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Самвел», – говорится в заявлении.

О диагнозе стало известно в августе 2018 года – Мнацян обратился к врачам после долгих болей в спине.

За разные клубы КХЛ хоккеист провел 183 матча и набрал 13 очков.

(Фото: страница «Сибири ВКонтакте)

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