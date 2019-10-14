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В центре Петербурга сожгли машину бывшего игрока СКА
Пахрудин Гимбатов остался без крутой тачки.
В центре Санкт-Петербурга сожгли машину экс-нападающего СКА Пахрудина Гимбатова, который сейчас выступает за эстонский клуб «Калев-Вялк».
Jaguar ХF 32-летнего хоккеиста загорелся в четвертом часу ночи. Очевидцы отреагировали на это и вызвали пожарных и полицию. В ходе просмотра записи с камер наблюдения выяснилось, что это умышленный поджог. Неизвестный подошел к машине и бросил на капот бутылку с зажигательной смесью, информирует Gazeta.spb.ru.
Полиция начала поиски преступника и возбудила дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».
- Стоимость автомобиля составляет 1,4 млн рублей.
- Гимбатов выступал за СКА в 2006 году.
- После он играл в составе петербургского «Спартака» и подмосковного «Титана».
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