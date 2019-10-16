Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин зарабатывает больше всех игроков в Континентальной хоккейной лиге. За год ветеран «Магнитки» получает 180 миллионов рублей.

На втором месте – легионер из «Автомобилиста» Найджел Доус с зарплатой в 150 миллионов рублей. Третий – легенда казанского «Ак Барса» Данис Зарипов с ежегодным заработком в 130 млн рублей. Рейтинг составили инсайдеры газеты «Спорт-Экспресс».

В десятку также вошли Виктор Антипин из «Магнитки» (125 млн рублей), Линус Умарк из «Салавата Юлаева», Вадим Шипачев из московского «Динамо» и Максим Шалунов из ЦСКА (все – по 120 млн рублей), армеец Михаил Григоренко (110 млн рублей), Джастин Азеведо из «Ак Барса» (105 млн рублей), Павел Дацюк из «Автомобилиста», а также два игрока ЦСКА – Богдан Киселевич и Иржи Секач (все – по 100 млн рублей).

Автор золотой шайбы в финале ОИ-2018 Кирилл Капризов получает в ЦСКА 80 миллионов рублей и расположился на 26-м месте рейтинга.

Самый высокооплачиваемый представитель санкт-петербургского СКА – Сергей Плотников – с окладом в 75 млн рублей делит 30-е место чарта с еще семью игроками.

Больше всего хоккеистов в списке самых дорогих в КХЛ – у московского ЦСКА, 14 человек. У питерского СКА – 10, у магнитогорского «Металлурга» – 7.

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