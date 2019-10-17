Хоккейный агент Шуми Бабаев пожаловался на проблемы в КХЛ, которые вызваны отношением лиги к иностранным игрокам.

«В Северной Америке все построено на позитиве. Не понимаю, почему у нас не везде так. Понятно, что в командах есть классные иностранцы. У нас привыкли им задницу лизать. Любовь, которую мы проявляем к легионерам, как правило, безответная.

Когда мы приезжаем в другую лигу, то должны быть на две головы выше местных игроков, только в этом случае попадаем в состав. У нас же зачастую иностранцев берут по объявлению и держатся за них до последнего», – приводит слова Бабаева «Советский спорт».

Шуми Бабаев – агент нападающего СКА Антона Бурдасова.

Агент имеет аккредитацию для работы в НХЛ.

Фото – с официального сайта Шуми Бабаева

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