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Богоподобная ведущая «Ак Барс ТВ». Подними челюсть с пола и пролистай ее инсту
Восток – дело тонкое.
Зухра Уразбахтина – известная татарстанская телеведущая. Она перешла на «Ак Барс ТВ» в сентябре 2019-го. До этого Зухра работала на канале «Татарстан 24», где вела выпуски новостей. Девушка стала официальным лицом «Ак Барса».
Ниже – красивые фотографии из инстаграма Зухры Уразбахтиной.
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