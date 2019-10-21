Бывший хоккеист донецкого «Донбасса» Майкл Лейтон рассказал об опыте игры в КХЛ и о том, чем лига запомнилась ему больше всего.

«Меня все время просят сравнить КХЛ, НХЛ и АХЛ. Я отвечаю, что это нереально. В КХЛ много техничных хоккеистов, которые могут вытворять на льду невероятные вещи. У местных игроков очень высокий уровень индивидуальных скиллов, но нет организации, как в Северной Америке. Для меня КХЛ всегда была лигой пивного хоккея с игроками уровня Матча звезд.

Игроки в КХЛ старались получить удовольствие от процесса. Они могли выйти два в одного, а игрок с шайбой крутанется и отдаст пас с неудобной руки партнеру на пустые ворота. В такие моменты я думал: «Почему просто не бросить сразу?»

Если вы посмотрите хайлайты КХЛ, то увидите множество крутых и красивых голов, про которые хочется сказать: «Вау». Но игроки в КХЛ упускают множество голевых шансов. Он не бросают даже в пустые. Они считают, что должны отдать лишний пас», – рассказал Лейтон в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna.

Из «Донбасса» хоккеист перешел в «Сочи».

Лейтон завершил карьеру в 2019 году.

В НХЛ он играл за «Филадельфию», «Нэшвилл», «Каролину» и «Чикаго».

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