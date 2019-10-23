В матче «Металлурга» против «Ак Барса» случился жутковатый эпизод: защитник магнитогорского клуба въехал коньком в шею вратарю Василию Кошечкину.

Инцидент произошел в первом периоде. Защитник неуклюже попытался спасти ворота и распластался на льду, Василий потянулся за шайбой и напоролся на лезвие конька партнера.

Выглядело страшно, но все обошлось – уже через несколько минут хоккеист вернулся в игру.

Кошечкин совершил 26 сэйвов, «Металлург» выиграл матч по буллитам – 1:0.

36-летний Кошечкин выступает за клуб с 2013 года.

Экс-голкипер «Филадельфии»: «КХЛ всегда была пивной лигой с игроками уровня Матча звезд»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android