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Кошечкин порезал шею коньком партнера, но вернулся на лед и сыграл на ноль

Кошечкин порезал шею коньком партнера, но вернулся на лед и сыграл на ноль
Eurosport

12 мин. назад

Звучит жутко, но с кипером все в порядке.

В матче «Металлурга» против «Ак Барса» случился жутковатый эпизод: защитник магнитогорского клуба въехал коньком в шею вратарю Василию Кошечкину.

Инцидент произошел в первом периоде. Защитник неуклюже попытался спасти ворота и распластался на льду, Василий потянулся за шайбой и напоролся на лезвие конька партнера.

Выглядело страшно, но все обошлось – уже через несколько минут хоккеист вернулся в игру.

  • Кошечкин совершил 26 сэйвов, «Металлург» выиграл матч по буллитам – 1:0.
  • 36-летний Кошечкин выступает за клуб с 2013 года.

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