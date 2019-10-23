Eurosport
Кошечкин порезал шею коньком партнера, но вернулся на лед и сыграл на ноль
Звучит жутко, но с кипером все в порядке.
В матче «Металлурга» против «Ак Барса» случился жутковатый эпизод: защитник магнитогорского клуба въехал коньком в шею вратарю Василию Кошечкину.
Инцидент произошел в первом периоде. Защитник неуклюже попытался спасти ворота и распластался на льду, Василий потянулся за шайбой и напоролся на лезвие конька партнера.
Выглядело страшно, но все обошлось – уже через несколько минут хоккеист вернулся в игру.
- Кошечкин совершил 26 сэйвов, «Металлург» выиграл матч по буллитам – 1:0.
- 36-летний Кошечкин выступает за клуб с 2013 года.
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