«Салават Юлаев» запустил в соцсетях акцию #хочуродитьотПанина, героем которой стал капитан команды из Уфы Григорий Панин.

«Для тех, кто хочет родить, но еще не знает от кого, Гриша Панин готов помочь. Тебе нужно: быть подписанной на Панина и «Салават Юлаев», разместить в сторис свою лучшую фотографию и отметить Григория с хештегом #хочуродитьотПанина.

Ждать, результат не гарантирован. Всем удачи», – говорится в публикации «Салавата», размещенной в инстаграме.

В текущем сезоне КХЛ Панин провел 16 матчей и отдал одну голевую передачу.

В прошлом сезоне «Салават» добрался до финала Восточной конференции, где уступил омскому «Авангарду».

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