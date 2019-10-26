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Бердыев произвел символическое вбрасывание перед игрой «Ак Барс» – «Барыс»

Бердыев произвел символическое вбрасывание перед игрой «Ак Барс» – «Барыс»
Eurosport

24 мин. назад

Курбан Бекиевич последовал примеру Жозе Моуринью, только сделал лучше – не упал.

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Барыс».

Бердыев появился на льду в джерси казанского клуба и произвел символическое вбрасывание. Видео момента появилось в официальном твиттере «Ак Барса». «Всегда рады видеть на хоккее, Курбан Бекиевич», – говорится в записи.

  • В прошлом сезоне «Ак Барс» в 1/4 финала Восточной конференции уступил омскому «Авангарду» (0-4).
  • «Барыс» тоже уступил «Авангарду», но в 1/2 финала (1-4).

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