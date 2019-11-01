На «Спартак» в этом сезоне приятно смотреть. Красно-белые показывают привлекательный хоккей и взобрались на пятое место в Западной Конференции. Но еще жарче «Спартак» на трибунах – там за красоту отвечают дамы из Spartak Angels.

Меньше слов – больше фото.

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