Eurosport
У «Спартака» лучшие айс-герлс. Красно-белые ангелы делают хоккей еще прекраснее
Лед горит.
На «Спартак» в этом сезоне приятно смотреть. Красно-белые показывают привлекательный хоккей и взобрались на пятое место в Западной Конференции. Но еще жарче «Спартак» на трибунах – там за красоту отвечают дамы из Spartak Angels.
Меньше слов – больше фото.
Больше спортивных дам и их фото:
Дуглас Коста влюбился в модель. Раньше ее видели в компании Неймара
Эта дама установила рекорд Украины. На ее прессе можно стирать одежду
Брат теннисистки Калинской играет за «Томь». Возможно, у него самая красивая девушка в ФНЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте