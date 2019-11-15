Хоккеист «Тампы» Александр Волков рассказал о сорвавшемся переезде в CHL из СКА.

«У меня был один случай: я должен был уехать в CHL [Канадская хоккейная лига для игроков от 16 до 20 лет], но меня на импорт-драфте не выбрали. А я ведь даже не приехал на сборы СКА. Врал клубу, что болею. И ждал драфта CHL. Мне было 18, и я решил, что надо, наверное, ехать в Канаду. Агент, у меня тогда другой был, мне сказал: «Все, Саш, мы уезжаем. Тебя выберут». А импорт-драфт же по договоренности. Могут даже не видеть игрока, но договариваться и потом выбирать.

Сборы в СКА начинались 27 мая. А импорт-драфт – 1 июня. И мне надо было ждать и отмазываться, почему не приехал. Сказал, что я заболел, у меня понос, и я не могу сесть в поезд. Мне говорили, чтобы взял подгузники и приезжал, ха-ха. И меня в итоге не выбрали! У меня шок был. Я не знал, что делать. Мне звонят и говорят: «Поехали в USHL [главная юниорская хоккейная лига США]». Какую, блин, USHL? Может, в детскую шведскую лигу еще? Я плюнул, приехал в СКА. Меня там наказали. Снизили зарплату на 50 процентов», – цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

22-летний россиянин сыграл четыре матча в текущем сезоне НХЛ.

Игрок находится в системе «Тампы» с 2017 года.

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