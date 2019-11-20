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Тимати приехал в Челябинск и произвел вбрасывание на матче «Трактора»

Тимати приехал в Челябинск и произвел вбрасывание на матче «Трактора»
Eurosport

1 час назад

Даже не упал!

Русский рэпер Тимати произвел символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и «Йокеритом» из Хельсинки.

36-летний музыкат прибыл в Челябинск, чтобы открыть ресторан BlackStarBurger. «Трактор» воспользовался его визитом и пригласил на игру.

«Челябинск, спасибо за теплый прием. Отдельное спасибо клубу «Трактор» за приглашение и возможность выхода на лед! Удачи всей команде в дальнейших играх КХЛ», – написал Тимати.

  • Хозяева площадки уступили «Йокериту» со счетом 2:5.
  • «Трактор» идет на последнем месте Востока и предпоследней строчке в общей таблице.

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