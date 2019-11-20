Тимати приехал в Челябинск и произвел вбрасывание на матче «Трактора»
Даже не упал!
Русский рэпер Тимати произвел символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и «Йокеритом» из Хельсинки.
36-летний музыкат прибыл в Челябинск, чтобы открыть ресторан BlackStarBurger. «Трактор» воспользовался его визитом и пригласил на игру.
«Челябинск, спасибо за теплый прием. Отдельное спасибо клубу «Трактор» за приглашение и возможность выхода на лед! Удачи всей команде в дальнейших играх КХЛ», – написал Тимати.
- Хозяева площадки уступили «Йокериту» со счетом 2:5.
- «Трактор» идет на последнем месте Востока и предпоследней строчке в общей таблице.
«Я болел за Россию, но увидел победу отдельного ее региона». Тимати – о победе Хабиба Нурмагомедова
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте