Бывший хоккеист «Витязя» Брайан Берард дал интервью Spittin Chiclets, где поделился впечатлениями от жизни в России.

«Мой первый день в России: я прилетел в три утра, пил всю ночь, устал, лег спать. Только задремал – звонок в дверь. Смотрю – там мой агент. Говорю ему, давай не сегодня, надо поспать. Он мне: «У тебя нет выбора. Открывай дверь». Открываю – там два бугая и Николай [речь идет о бизнесмене Николае Павлинове – прим. Eurosport]. Он говорит: «Велкам ту Раша».

Мы отдыхали шикарно. Мы с Крисом Саймоном шли на ужин по приглашению Николая, ели, я выпивал, а потом охранники открывали двери, и в комнату заходили 10-15 красивых девушек. Крис был авторитетнее, и он выбирал первым, а потом уже я. Каждую ночь – все бесплатно. Не платил ни за что. Это был первый год в КХЛ.

Мы частенько ездили в Москву – от Чехова совсем недалеко. Там здорово веселились. Но, если у меня было два выходных, я ближайшим рейсом летел до Нью-Йорка и проводил время там. Клуб оплачивал мне билет первым классом, так что жаловаться было не на что. В КХЛ мне надирали задницу, как нигде еще. Кстати, это хорошая лига с большим количеством техничных игроков.

Криса Саймона постоянно задирали в матчах «Витязя», и он дрался почти в каждой игре, уничтожая кого-нибудь из соперников. А я был на площадке вместе с ним, поэтому мне тоже доставалось. Людей готовили к тому, чтобы бить Саймона, а на пути попадался я. В «Витязе» мне задолжали немного денег, так как мы не попали в плей-офф, и, когда я узнал, что ничего не получу, то сел на самолет и улетел. Некоторые города в КХЛ просто невероятные. Например, Рига. Потрясающие девочки. У нас в Риге была игра днем, а потом я пошел в казино и провел там всю ночь», – рассказал Берард. Его слова приводит телеграм-канал «Эпицентр: хоккей, НХЛ и КХЛ».

Берард выступал за «Витязь» в 2008-2009 гг.

До переезда в КХЛ Брайан поиграл за многие клубы НХЛ: «Айлендерс», «Коламбус», «Чикаго», «Бостон» и другие.

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