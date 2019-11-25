99-й номер минского «Динамо» по фамилии Грецкий – один из лидеров голосования Матча звезд КХЛ

Нападающий четвертого звена минского «Динамо» Вячеслав Грецкий вышел в лидеры голосования за форварда из дивизиона Тарасова на участие в Матче звезд-2020.

Болельщики в соцсетях запустили флэшмоб с хэштегом #ГолосуйЗаГрецкого, который дает плоды. На вечер 25 ноября у Вячеслава 1326 голосов, у идущего следом форварда ЦСКА Кирилла Капризова – 1083. Среди нападающих всех дивизионов сильнее поддержка только у Вадима Шипачева («Динамо» Москва) – 1336.

Грецкий выступает под 99-м номером, у него 0 очков в шести матчах регулярки-2019/20 и показатель полезности «-4».

Вячеслав Грецкий родился в том же районе Белоруссии, где в начале ХХ века жил Терентий Лаврентьевич Грецкий. Позже Терентий мигрировал в Канаду, а его внук Уэйн Гретцки стал величайшим хоккеистом в истории НХЛ.

Гретцки выступал под 99-м номером, который был увековечен и изъят из обращения во всей НХЛ.

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