Капитан хабаровского «Амура» Максим Кондратьев оказался в больнице после нападения.

Инцидент произошел на парковке кафе, спортсмен защищал жену и получил тяжелый удар по голове. Хоккеист находится на лечении, преступник задержан полицией. Как сообщает официальный сайт клуба, нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», – говорится в заявлении «Амура».

Клуб выступает в Восточной конференции и занимает последнее место в дивизионе Чернышева.

В последнем матче «Амур» обыграл «Спартак» со счетом 5:0.

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