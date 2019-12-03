Фанаты по приколу выбрали белорусского Гретцки для Матча всех звезд КХЛ. В НХЛ такое под запретом

На Матче звезд КХЛ в январе 2020 года сыграет форвард минского «Динамо». Игрок не набрал ни одного балла в шести матчах регулярки и имеет показатель полезности «-4» – зато на его джерси 99-й номер и фамилия «Грецкий».

Хоккеист четвертого звена минского клуба Вячеслав Грецкий победил в голосовании за лучшего форварда от дивизиона Тарасова – 22-летний нападающий обогнал страйкера сборной России Кирилла Капризова. Это стало возможным благодаря флешмобу в твиттере, который запустили фанаты «Динамо». Хэштег #ГолосуйЗаГрецкого дал результат, белорусский игрок набрал 2992 голоса – у Капризова в два раза меньше. Вообще ни один форвард из четырех дивизионов не набрал больше.

Кирилл выразил недоумение от победы никому неизвестного спортсмена. «Если честно, вообще не знаю этого парня Грецкого. Мне кажется... Ладно, ничего не буду говорить. Но мне кажется, что лучше брать на Матч звезд того, кто достоин», – приводит слова Капризова РИА «Новости».

КХЛ не препятствовала участию Грецкого в матче, лига видит в этом лишь позитивный момент. «В стартовом составе оказался 22-летний нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий – усилия болельщиков белорусского клуба увенчались успехом, лишний раз подтвердив: на Матчах звезд возможно все!» – говорится в официальном анонсе итоговых составов на сайте организации.

Кейс Грецкого не новость для хоккея в глобальном смысле. В НХЛ подобное пытались провернуть с 2007 года. Тогда фанаты «Ванкувера» хотели протащить на Матч звезд Рори Фитцпатрика – малоизвестного американского защитника. Большую часть карьеры спортсмен играл в АХЛ, лишь периодически возвращаясь из фарм-клубов в главный турнир планеты. За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге он провел 287 матчей, настрелял 10 шайб и отдал 25 ассистов.

Фанаты видели в нем что-то вроде народного хоккеиста – работящего парня, не хватающего звезд с неба. Один из болельщиков создал специальный сайт со слоганом «Голосуй за Рори!», и все почти получилось – игрок набрал 550 тысяч голосов, всего немного уступив конкурентам. Некоторые фанаты считают, что в итоговом поражении Фитцпатрика виновата лига – якобы НХЛ вовремя вмешалась и подстроила все таким образом, чтобы Рори не набрал необходимые голоса.

Еще один похожий эпизод случился в 2015 году с латвийским нападающим «Баффало» Земгусом Гиргенсонсом – игрока серьезно поддерживали на родине, и он набрал 574 тысячи голосов. Форвард занимал 137-е место в НХЛ по очкам и был лишь вторым по результативности нападающим клуба, но оказался в первой пятерке на Матче звезд. «Знал, что меня поддерживают на родине, но не думал, что все зайдет настолько далеко. Настоящее безумие», – восхищался игрок. На следующий год он уговаривал соотечественников не устраивать подобное во второй раз.

И все же латвиец регулярно выступал на высоком уровне, хоть и не мог объективно претендовать на место среди лучших игроков лиги. Самая крутая история случилась через год с нападающим Джоном Скоттом – игрок катал за «Аризону» и набрал одно очко за 11 матчей регулярки. Всего за карьеру в НХЛ он провел 285 игр и набрал 11 баллов. Фанаты устроили грандиозный пранк и выбрали игрока капитаном Тихоокеанского дивизиона. История приобрела настолько серьезный размах, что, по признанию самого Джона, ему позвонили из НХЛ с просьбой отказаться от участия в матче.

Попытка снять хоккеиста сработала прямо противоположно тому, на что рассчитывали представители лиги – популярность Скотта среди болельщиков возросла еще сильнее. Забавнее всего то, что Скотт забросил две шайбы и был признан MVP Матча всех звезд, а меньше через год завершил карьеру. После этого случая НХЛ ввела правило Джона Скотта – перечень критериев для потенциальных участников выставочной встречи, который сделал невозможным повторение кейса.

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