Хоккеист минского «Динамо» Вячеслав Грецкий прокомментировал слова Кирилла Капризова о том, что он не должен был ехать на Матч звезд КХЛ.

«Если честно, вообще не знаю этого парня Грецкого. Мне кажется... Ладно, ничего не буду говорить. Но мне кажется, что лучше брать на Матч звезд того, кто достоин», – негодовал Капризов от итогов голосования.

«Не знаю, что сказать. Его высказывание в мою сторону или не в мою сторону… Поймите, я не сам напросился на Матч звезд, меня болельщики выбрали. Обижаться на меня… Не знаю. Считаю, у него какая-то несправедливая обида. Наши болельщики захотели меня видеть на Матче звезд, скооперировались, подержали и сделали все для того, чтобы я оказался там.

Пожму ли ему руку? Почему нет? Не скажу, что у нас конфликт. Он высказал свое мнение, у него есть на это право. Думаю, никаких проблем не будет», – приводит слова Грецкого «Прессбол».

Вячеслав Грецкий родился в том же районе Белоруссии, где в начале ХХ века жил Терентий Лаврентьевич Грецкий. Позже Терентий мигрировал в Канаду, а его внук Уэйн Гретцки стал величайшим хоккеистом в истории НХЛ.

Фанаты клуба устроили флешмоб и организовали Вячеславу поездку на Матч звезд.

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