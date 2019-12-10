«Ак Барс» представил скамейку штрафников для детских наказаний

«Ак Барс» презентовал уникальный стартап – скамейку штрафников для провинившихся детей. Полное название новинки звучит как Super Children Ultra Education Penalty Box.

«Превратите наказание в игру. Представляем домашнюю скамейку штрафников. Это надежно, и оттуда просто так не выйдешь. Теперь наказания станут отличным семейным досугом. Есть два режима работы: малый (две минуты за простые повинности) и большой дисциплинарный (за серьезные повинности).

Звуковой сигнал оповестит вас, что время наказания закончилось. Также предусмотрена ночная тема. Вашим детям понравится быть наказанными нашим боксом. Он станет отличным дополнением интерьера и займет детей на время прихода гостей. Забудьте о проблемах и заново полюбите отцовство и материнство», – говорится в промо-ролике.

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«Мы живем в мире, где детям разрешено слишком многое: рисовать на стенах, плакать в самолетах, критически высказываться об экологии на весь мир. Сейчас рынок детских наказаний находится в кризисе, и мы решили эту проблему», – сказал создатель бокса Сергей Пименов.

Стоимость бокса – 84 300 рублей.

«Ак Барс» – трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

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