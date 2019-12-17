23-летний нападающий «Трактора» Никита Щербак на протяжении шести лет выступал в НХЛ и более мелких лигах Северной Америки. В 2019-м он вернулся в Россию и подписал контракт с «Авангардом», но отыграл за него всего 16 матчей и лишился контракта.

Главной причиной его расторжения, по мнению президента омского клуба Максима Сушинского, стала супруга Щербака Лора. Экс-хоккеист отметил, что канадка слишком любит красивую жизнь, из-за чего пострадал Никита.

«Это не может быть дальше от истины, и я до сих пор не понимаю эти обвинения. Инстаграм – часть моей работы. Я личный тренер и публикую свою повседневную жизнь. Это не значит, что Никита делает все то, что делаю я, – заявила Лора через инстаграм. – Я хожу в ресторан с друзьями, иногда с Никитой. В его контракте написано, что он не может ходить в ресторан время от времени?

Я тренируюсь, ем здоровую пищу и призываю Никиту делать то же самое. Смотрю все его игры и всегда поддерживаю в трудное время. Не понимаю, что я сделала, чтобы разрушить его карьеру. Верю в него и думаю, что у него светлое будущее, и мне бы очень хотелось, чтобы меня оставили в покое».

Сейчас Щербак выступает за «Трактор» и забросил одну шайбу в 11-ти матчах, а его красавица жена продолжает публиковать яркие фото с соцсетях. Только взгляните на них!

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