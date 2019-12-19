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Загитова выступила перед матчем Капризова и произвела вбрасывание шайбы

Загитова выступила перед матчем Капризова и произвела вбрасывание шайбы
Eurosport

1 час назад

Сейчас снова поползут слухи о романе фигуристки и хоккеиста.

Российская фигуристка Алина Загитова выступила с показательным номером перед матчем регулярного чемпионата КХЛ СКАЦСКА.

Затем Алина произвела символическое вбрасывание шайбы – на льду она появилась в хоккейном свитере с 17-м номером. «Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат. Хоккейный лед совершенно не отличается от фигурного, где-то мягче, где-то потверже.

Я уже привыкла, быстро адаптируюсь. Мне хотелось откатать хорошо, чтобы порадовать зрителей. Хотела зарядить их перед тем, как начнется игра», – сказала Загитова журналистам.

  • За ЦСКА выступает возможный бойфренд Загитовой Кирилл Капризов.
  • Ранее Алина объявила о приостанавлении карьеры в фигурном катании.

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