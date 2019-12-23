Экс-участница телепроекта «Дом-2» Юлия Исаева рассказала о желании устроиться на работу в хоккейный «Спартак».

«Я верю, что под Новый год случаются чудеса. Есть у меня давняя мечта – работать в хоккее, на ютьюб-канале. Три года назад не получилось одно сотрудничество с клубом. И с тех пор я просто заболела идеей что-то сделать для нашего хоккея. Даже Знарок в курсе всей этой моей эпопеи (кстати, с тех пор я предана ему и благодарю за поддержку).

Неделю назад мне птичка нашептала, что освобождается место в ХК «Спартак». За эту неделю я достала всех. Вы не представляете, как я хочу попробовать себя в этом. Даже Ушаковой написала. Я не знаю, что и как там произошло – я лишь знаю, что, я хочу, и прошу хотя бы об одном шансе попробовать себя на «Спартак ТВ». Дайте мне этот шанс – уж я-то не подведу», – написала Исаева в инстаграме.

В октябре во время матча «Спартак» – «Йокерит» шайба разбила лицо Юлии.

«Спартак» занимает пятую строчку в Западной конференции КХЛ. Лидирует ЦСКА, на второй строчке идет СКА, на третьей – московское «Динамо».

В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина впервые в истории стал ЦСКА.

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