На матче «Салават Юлаев» – «Ак Барс» перепутали российский гимн. Фаны спели его а капелла

Организаторы вынесенного матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс» (4:3) перепутали российский гимн. Игра прошла в швейцарском Давосе.

Вместо российского гимна была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991-2000 гг. С 2000 года используется гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, музыку – Александр Александров (мелодия и основа текста были заимствованы из гимна СССР).

После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.

15 декабря перед встречей второго этапа Кубка Первого канала между сборными Чехии и Швеции организаторы включили вместо гимна Чехии национальный гимн Казахстана. Болельщики чешской сборной также исполнили гимн без музыкального сопровождения.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 58 очков в 38 матчах. «Салават Юлаев» имеет в своем активе 45 очков после 41 игры и располагается на шестой строчке на Востоке.

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