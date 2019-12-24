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На матче «Салават Юлаев» – «Ак Барс» перепутали российский гимн. Фаны спели его а капелла
Ошибка организаторов вылилась в красивую акцию.
Организаторы вынесенного матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс» (4:3) перепутали российский гимн. Игра прошла в швейцарском Давосе.
Вместо российского гимна была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991-2000 гг. С 2000 года используется гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, музыку – Александр Александров (мелодия и основа текста были заимствованы из гимна СССР).
После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.
- 15 декабря перед встречей второго этапа Кубка Первого канала между сборными Чехии и Швеции организаторы включили вместо гимна Чехии национальный гимн Казахстана. Болельщики чешской сборной также исполнили гимн без музыкального сопровождения.
- В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 58 очков в 38 матчах. «Салават Юлаев» имеет в своем активе 45 очков после 41 игры и располагается на шестой строчке на Востоке.
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