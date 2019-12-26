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StarHit: Телегин расстался с Пелагеей – хоккеиста видели в компании другой женщины

StarHit: Телегин расстался с Пелагеей – хоккеиста видели в компании другой женщины
Eurosport

1 час назад

Домыслы, интриги и расследования.

Нападающий ЦСКА Иван Телегин, возможно, развелся с женой – известной певицей Пелагеей.

Пару заподозрили в разрыве на StarHit. Недавно 27-летний хоккеист выложил в инстаграм совместное фото с женой и подписал: «Воссоединение», но позже удалил эту публикацию и другие фотографии с Пелагеей.

Также Ивана видели на светском мероприятии с другой женщиной.

  • Телегин и Пелагея поженились в 2017 году.
  • У хоккеиста и певицы растет дочь Таисия, Пелагея родила ее в возрасте 30 лет.

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