Getty Images
StarHit: Телегин расстался с Пелагеей – хоккеиста видели в компании другой женщины
Домыслы, интриги и расследования.
Нападающий ЦСКА Иван Телегин, возможно, развелся с женой – известной певицей Пелагеей.
Пару заподозрили в разрыве на StarHit. Недавно 27-летний хоккеист выложил в инстаграм совместное фото с женой и подписал: «Воссоединение», но позже удалил эту публикацию и другие фотографии с Пелагеей.
Также Ивана видели на светском мероприятии с другой женщиной.
- Телегин и Пелагея поженились в 2017 году.
- У хоккеиста и певицы растет дочь Таисия, Пелагея родила ее в возрасте 30 лет.
Радимов рассказал о разводе с Булановой и о новой девушке
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте