Певица Пелагея объявила о разводе с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.

«Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том, что «кто-то что-то видел», делаю здесь заявление: да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки. О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

Несмотря на то, что любой развод – малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну и жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем добра», – написала Пелагея в инстаграме.

Телегин и Пелагея поженились в 2017 году.

У хоккеиста и певицы растет дочь Таисия, Пелагея родила ее в возрасте 30 лет.

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