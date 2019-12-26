Глава совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш попросил прокуратуру оценить с правовой точки зрения слова капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина в адрес журналистки и бывшей айсгерл уфимского клуба Ульяны Тригубчак.

Девушка раскритиковала команду после серии поражений, и Панин написал в комментариях: «Ульян, хорош хайповать. Твоих сисек будет достаточно. В тот момент, когда непросто, появляются такие люди, как ты».

Барабаша возмутили слова капитана, и он написал в фейсбуке:

«Вопиющая, на мой взгляд, история произошла вчера в соцсетях. На эмоциональное, но вполне оправданное в свете сложившейся у «СЮ» игровой статистики, замечание спортивной журналистки Ульяны Тригубчак, сделанное ею в инстаграм, защитник уфимской команды Григорий Панин ответил ей более чем хамским образом.

Считаю подобные выпады вообще недопустимы, – ни от уважающего себя мужчины по отношению к женщине, ни для развитого цивилизованного человека по отношению к другому человеку вне зависимости от половой принадлежности. Но тут ситуация особая: спортсмены, и в частности хоккеисты, являют пример для подражания во всем, не только в спорте. Мальчишки смотрят на кумиров и стараются им подражать на площадке и в быту. Мы говорим о правах человека, о воспитании в подрастающем поколении, основах уважения к этим правам, к людям, к равноправию женщин и мужчин в обществе. И тут же появляются такие герои, которые вбивают детям совершенно иные подходы и ценности», – написал правозащитник.

Тригубчак – бывшая участница айсгерл «Салавата Юлаева». Она пообещала раздеться, если команда выйдет в финал Восточной конференции, и сдержала слово.

Ранее Ульяна сама дебютировала в профессиональном хоккее и сыграла за команду «Агидель».

«Сиськи есть и получше». Капитан «Салавата» оценил откровенную фотосессию Тригубчак

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме