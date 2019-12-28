Нападающий ЦСКА и сборной России Иван Телегин прокомментировал развод с певицей Пелагеей.

«Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось в медиа касательно моей личной жизни. Хоть я и являюсь публичным человеком, личные отношения предпочитаю не выносить на суд общественности, но в данной ситуации хотелось бы внести немного ясности.

Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!

Пусть в вашей жизни всегда и все получается. Всем добра и с наступающим Новым годом!» – написал 27-летний Телегин в инстаграме.

Телегин и Пелагея поженились в 2017 году.

У хоккеиста и певицы растет дочь Таисия, Пелагея родила ее в возрасте 30 лет.

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