Издание StarHit рассказало о новой девушке нападающего ЦСКА Ивана Телегина, с которой спортсмен начал встречаться еще до развода с Пелагеей.

По данным источника, новую пассию хоккеиста зовут Мария Гончар. «Их отношения – не секрет для друзей, они не особо скрываются. Недавно отдыхали в отеле, публиковали совместные фотки с одинаковыми геолокациями. Знакомые Гончар уверяют, что она «недалекая». Дочь богатых родителей, которая в основном занята только тусовками», – рассказал инсайдер StarHit.

Также в публикации раскрывается возможная причина развода Телегина и Пелагеи: «Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда проверяла телефон, почту и донимала его. У нее большой комплекс по поводу внешности и того, что она намного старше. И пусть Поля выступает против пластики, но за последний год сделала себе немало операций.

Друзья Ивана уверены, что в его изменах на 90% виновата жена, ведь в жизни она не такая, как на экране – злая, завистливая. Об этом говорят и те, кто работал с ней на шоу».

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года. В 2018 году Иван в составе сборной России стал победителем Олимпиады в Пхёнчхане.

Пелагея – российская певица, исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.

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