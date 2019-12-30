«Тупому спортсмену нужно дальше совать в упругие писечки». Лена Миро – о разводе Телегина с Пелагеей

Блогер ЖЖ и писательница Лена Миро прокомментировала развод нападающего ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи.

«Исполнительница луженой глоткой Пелагея подтвердила циркулирующие уже месяц слухи о своем разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. Напомню, что всеми опущенная певица спуталась ногами с Телегиным, когда тот был еще женат на только что родившей бабе. Жена Женя – в лактации. Влагалище – без упругости. Хоккеист – без мозгов.

Пелагея же тут как тут – внезапно оказалась вовремя в нужном месте. Она просто хотела ребеночка. Русско-народной исполнительнице рожать вне законного брака не православно. Замуж никто особо брать не спешил, учитывая, в каком состоянии была ее внешность, а значит нужно было воспользоваться любым вариантом. Пусть женат. Жена – не стена. А мне – надо ребеночка!

С такой или примерно такой логикой Пелагея влезла в отношения с туповатым спортсменом, моментально залетела, развела и женила Телегина на себе. Ребенок будет – женихаться идем! Вполне естественно, что дальше отношения сами собой зашли в тупик. Тупому спортсмену, который еще и моложе жены на семь лет, нужно дальше совать свой членик в упругие писечки, коих в его окружении предостаточно. А Пелагея – что ж, она добилась своего: родила ребенка.

Вот он – инстинкт. Безжалостный и беспощадный. Ей надо ребенка. И пусть весь мир идет нахрен! Любовь заменяется генетической оценкой здоровья самца-хоккеиста, а его жена и младенец – просто досаднейшая помеха, от которой нужно избавиться. Что интересно, самой Пелагеюшке и в голову не зайдут мысли, что она – просчитанная и подлая дрянь. Сама себя убеждает – любовь! На деле же нет никакой любви, и не было. Было свинство, мерзость и гадость, когда самка просто-напросто хотела себе родить. Лично себе. Своего ребеночка.

И вы знаете, я не так уж и ненавижу открытых мерзавцев. С ними всем все понятно – мерзавец. А вот от таких «святош» типа Пелагеи меня просто выворачивает от отвращения. А вас?» – написала Миро на своей страничке в жж.

С 2013 года Телегин жил с девушкой Евгенией Ноур, в начале февраля 2016 года у них родился сын Марк.

В том же году Телегин начал встречаться с Пелагеей, 16 июня 2016-го они поженились, в 2017-м у пары родилась дочь Таисия.

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