Хоккей – это не только суровые бородатые мужчины с клюшками. Это еще и прекрасные журналистки, освещающие спорт, который стереотипно считается сугубо мужским.

Алена Гребенькова работает в «Спорт-Экспрессе». Среди ее последних материалов – эксклюзивные интервью с Никитой Зайцевым, Андреем Свечниковым, Евгением Кузнецовым, Артемием Панариным и Данисом Зариповым. Не хуже текстов Алены – ее горячий инстаграм.

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