Хоккеисты челябинского «Трактора» и участник телешоу «Песни» Денис Соболев перепели главный хит зимы – песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

В преддверии матча КХЛ против магнитогорского «Металлурга» на страницах «Трактора» в социальных сетях появился ролик-превью с кавером:

«Два очка у «Магнитки» возьмем за победу,

Возьмем за победу, о-о-о

Два очка у «Магнитки» – зачтется все это нам!»

Песня про чеканную монету звучит во второй серии вышедшего в декабре сериала «Ведьмак» от Netflix. Она мгновенно стала хитом в интернете.

«Трактор» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

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