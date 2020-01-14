«Два очка у «Магнитки» возьмем за победу». Хоккеисты «Трактора» перепели хит из «Ведьмака»
Челябинская команда показывает не самые лучшие результаты в этом сезоне, но с креативом у нее все в порядке.
Хоккеисты челябинского «Трактора» и участник телешоу «Песни» Денис Соболев перепели главный хит зимы – песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».
В преддверии матча КХЛ против магнитогорского «Металлурга» на страницах «Трактора» в социальных сетях появился ролик-превью с кавером:
«Два очка у «Магнитки» возьмем за победу,
Возьмем за победу, о-о-о
Два очка у «Магнитки» – зачтется все это нам!»
- Песня про чеканную монету звучит во второй серии вышедшего в декабре сериала «Ведьмак» от Netflix. Она мгновенно стала хитом в интернете.
- «Трактор» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.
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