Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забросил уникальную шайбу в ворота «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеист подкинул шайбу после вбрасывания и попал прямо за шиворот вратарю соперника – Марек Лангхамер не успел понять, что вообще происходит, как и любой другой игрок на площадке.

По информации РИА «Новости», тренерский штаб «Амура» попытался оспорить шайбу, но судейская бригада оставила решение в силе.

Матч закончился со счетом 2:2, по буллитам победил «Ак Барс».

Сборная России шикарно отыграла МЧМ-2020. Но проблемы с дисциплиной все загубили

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках