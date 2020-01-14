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Гол года в КХЛ: игрок «Ак Барса» свечой забросил шайбу за шиворот киперу «Амура»

Гол года в КХЛ: игрок «Ак Барса» свечой забросил шайбу за шиворот киперу «Амура»
Eurosport

12 мин. назад

Ни вратарь Марек Лангхамер, ни кто-либо другой на льду не поняли, что произошло.

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забросил уникальную шайбу в ворота «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеист подкинул шайбу после вбрасывания и попал прямо за шиворот вратарю соперника – Марек Лангхамер не успел понять, что вообще происходит, как и любой другой игрок на площадке.

  • По информации РИА «Новости», тренерский штаб «Амура» попытался оспорить шайбу, но судейская бригада оставила решение в силе.
  • Матч закончился со счетом 2:2, по буллитам победил «Ак Барс».

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