Следствие передало в суд дело об убийстве жены бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова. Подозреваемый – их 18-летний сын, которого тоже зовут Максим.

По информации 47news, следствие установило вину молодого человека. Утверждается, что он нанес матери 19 смертельных ударов ножом и опасно ранил себя, из-за чего оказался в больнице. На помощь позвал 15-летний младший брат.

Проведенные экспертизы показали, что парень находился в невменяемом состоянии – ему необходимо принудительное лечение. Максима отправили в психиатрическую больницу.

Трагедия произошла 13 июня 2019 года.

В начале следствия правоохранители подозревали младшего сына Соколова.

78.ru: на младшем сыне Соколова не нашли следов крови матери, парня отпустили домой

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке