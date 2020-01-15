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Следствие отправило сына Соколова на принудительное лечение. Он обвиняется в убийстве матери

Следствие отправило сына Соколова на принудительное лечение. Он обвиняется в убийстве матери
Eurosport

1 час назад

Экспертиза признала парня невменяемым.

Следствие передало в суд дело об убийстве жены бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова. Подозреваемый – их 18-летний сын, которого тоже зовут Максим.

По информации 47news, следствие установило вину молодого человека. Утверждается, что он нанес матери 19 смертельных ударов ножом и опасно ранил себя, из-за чего оказался в больнице. На помощь позвал 15-летний младший брат.

Проведенные экспертизы показали, что парень находился в невменяемом состоянии – ему необходимо принудительное лечение. Максима отправили в психиатрическую больницу.

  • Трагедия произошла 13 июня 2019 года.
  • В начале следствия правоохранители подозревали младшего сына Соколова.

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