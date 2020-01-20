Вечером 19 января в Нижнекамске капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук на джипе протаранил другой автомобиль, въехал в столб и убежал с места ДТП.

По информации «БИЗНЕС Online», Land Cruiser спортсмена выехал на разделительную полосу, вернулся на проезжую часть и врезался в Hyundai Solaris, после чего уже на тротуаре въехал в светофор и скрылся с места аварии. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Сам защитник не подтвердил, но и не опроверг информацию в разговоре с источником. По информации одного из работников издания, хоккеист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Директор «Нефтехимика» пообещал дать официальный комментарий позднее.

Захарчук выступает за клуб с 2019 года, но уже находится в статусе капитана.

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