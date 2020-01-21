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Дочь Пелагеи будет получать от Телегина 2 млн рублей в месяц в виде алиментов

Дочь Пелагеи будет получать от Телегина 2 млн рублей в месяц в виде алиментов
Eurosport

32 мин. назад

Семья певицы сможет ни в чем себе не отказывать.

Стала известна сумма алиментов, которую певица Пелагея и ее дочь Таисия будут получать после развода матери с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.

Как сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на «Экспресс-газету», Телегин зарабатывает за один сезон около 80 млн рублей, в месяц – около 8 млн. Соответственно, сумма алиментов для дочери хоккеиста составит 2 миллиона рублей.

  • С 2013 года Телегин жил с девушкой Евгенией Ноур, в начале февраля 2016 года у них родился сын Марк.
  • В том же году Телегин начал встречаться с Пелагеей, 16 июня 2016-го они поженились, в 2017-м у пары родилась дочь Таисия.
  • В конце 2019 года Телегин и Пелагея объявили о разводе.

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