Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин дал образцовое флэш-интервью, комментируя выступление команды в первом периоде матча с «Сибирью» (0:2, итоговый счет – 2:5).

– 2:0 после первого периода. По игре счет?

– Да.

– Что не получается у «Трактора»?

– Потому что надо домой бежать как, ***** (блин)... как будто там дом горит, а мы, ***** (блин), катимся. Поэтому счет 2:0, – заявил Основин.

Видео огненного спича можно посмотреть здесь.

«Трактор» занимает 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, «Сибирь» – пятую.

Основин перешел в «Трактор» из «Ак Барса» в декабре. В 10 матчах он набрал 6 (3+3) очков.

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