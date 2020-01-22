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Защитник «Амура» дисквалифицирован на 2 матча за подножку судье
Оригинальное нарушение регламента КХЛ.
Защитник «Амура» Максим Игнатович дисквалифицирован на два матча за подножку арбитру.
Информация о наказании опубликована на официальном сайте КХЛ. 28-летний хоккеист нарушил пункт 1.31. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (хоккеист умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи).
Также Игнатович выплатит денежный штраф. Видео нарушения смотрите по ссылке.
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