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Защитник «Амура» дисквалифицирован на 2 матча за подножку судье

Защитник «Амура» дисквалифицирован на 2 матча за подножку судье
Eurosport

13 мин. назад

Оригинальное нарушение регламента КХЛ.

Защитник «Амура» Максим Игнатович дисквалифицирован на два матча за подножку арбитру.

Информация о наказании опубликована на официальном сайте КХЛ. 28-летний хоккеист нарушил пункт 1.31. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (хоккеист умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи).

Также Игнатович выплатит денежный штраф. Видео нарушения смотрите по ссылке.

  • Матч регулярного чемпионатат КХЛ состоялся 21 января.
  • «Куньлунь» выиграл со счетом 4:2.

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