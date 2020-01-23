«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл «Салават Юлаев». Казанцы добыли победу в серии буллитов, в которой произошел забавный эпизод.

Хоккеист «Ак Барса» Станислав Галиев попал шайбой во вратаря «Салавата» Юху Метсолу, и тот подумал, что отбил бросок и принес команде два очка. Так посчитали и комментаторы, поспешившие сообщить о победе уфимцев.

Однако шайба по невероятной траектории все же зашла в ворота, так что победно вскинутые руки Метсолы оказались совершенно не к месту. «Никогда не радуйтесь раньше времени», – прокомментировал эпизод официальный твиттер «Ак Барса».

В итоге победный буллит в ворота «Салавата» забросил Джастин Азеведо.

«Ак Барс» выиграл четыре из пяти «зеленых» дерби в нынешнем сезоне КХЛ.

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