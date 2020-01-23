Вратарь «Салавата» обрадовался отбитому буллиту и победе, но шайба перелетела через него в ворота
Юха Метсола думал, что принес «Салавату» победу, а в итоге триумф достался «Ак Барсу». Мистика? Нет – законы физики.
«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл «Салават Юлаев». Казанцы добыли победу в серии буллитов, в которой произошел забавный эпизод.
Хоккеист «Ак Барса» Станислав Галиев попал шайбой во вратаря «Салавата» Юху Метсолу, и тот подумал, что отбил бросок и принес команде два очка. Так посчитали и комментаторы, поспешившие сообщить о победе уфимцев.
Однако шайба по невероятной траектории все же зашла в ворота, так что победно вскинутые руки Метсолы оказались совершенно не к месту. «Никогда не радуйтесь раньше времени», – прокомментировал эпизод официальный твиттер «Ак Барса».
- В итоге победный буллит в ворота «Салавата» забросил Джастин Азеведо.
- «Ак Барс» выиграл четыре из пяти «зеленых» дерби в нынешнем сезоне КХЛ.
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