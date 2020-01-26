Людям, которые не жили в 90-е, невозможно представить, что это было за время. Сейчас их романтизируют и называют лихими, но почему-то забывают, что в России убивали даже тех, кто делал жизнь вокруг себя лучше.

Валентин Сыч пришел в хоккей уже взрослым 56-летним мужчиной. При Брежневе он был зампредседателя Спорткомитета СССР и 15 лет отвечал за зимние виды. После развала Союза Сыч оставался в НИИ физкультуры и спорта, затем год проработал в Олимпийском комитете. Федерацию хоккея России в начале 90-х возглавлял бывший журналист Владимир Леонов, но подковерными интригами его сместил великий центрфорвард ЦСКА Владимир Петров.

Владимир Петров, ЦСКА, 2015 годGetty Images

Почти сразу легендарный нападающий назначил тренером сборной экс-партнера по звену Бориса Михайлова и выдал тучный контракт – 18 тысяч долларов в год, 250 тысяч единовременно в случае увольнения (столько вся «Красная машина» зарабатывала за год). При этом Михайлов возил команду только на чемпионаты мира – коучем олимпийской сборной оставался Виктор Тихонов.

После четвертого места в Лиллехаммере и вылета в 1/4 на ЧМ-94 Петров поссорился с Олимпийским комитетом и попал в опалу – президент ФХР не получил аккредитацию на ОИ, боролся с только что созданной организацией «Хоккей России» и в итоге оказался в госпитале. По возвращении его кабинет опечатали, а на внеочередной конференции новым главой Федерации выбрали экс-президента альтернативной ассоциации. Да, его звали Валентин Сыч.

Он пришел, когда русский хоккей был банкротом. «Задолженность федерации составляла 289 миллионов рублей. Доходило до того, что мы сдавали автобус сборной и из этих денег платили зарплату сотрудникам», – вспоминает финансовый директор ФХР Сергей Шалимов. Сыч нашел лазейку там, где ее не видели остальные.

В 1993-м президент Борис Ельцин подписал указ «О протекционистской политике в области культуры и спорта» и освободил от таможенных пошлин импорт спортинвентаря. Но ФХР завозил в страну табак и алкоголь по выгоднейшим ценам, наладил хорошие контакты с частными фирмами и как комиссионер получал по 5-10 % от каждой сделки. Федерация шла на третьем месте в списке крупнейших импортеров водки в России и только на ней зарабатывала более 13 миллионов долларов в год. Долг очень быстро погасили.

Разобравшись с финансовыми проблемами, Сыч взялся за реформу внутренней лиги. В середине 90-х хоккеисты словно не вылезали из СССР – в Межнациональной лиге играли клубы из Белоруссии, Казахстана, Латвии и Украины, а глава ФХР настаивал, чтобы остались только русские команды.

Для этого нужно было выдавить президента МХЛ Роберта Черенкова. Валентин встретился с премьер-министром Виктором Черномырдиным и добился финансирования новой Российской хоккейной лиги от РАО ЕЭС. Черенков еще боролся за МХЛ и дошел до суда, но проиграл на высшем уровне. Президентом РХЛ стал председатель совдира энергомонополиста Анатолий Дьяков, но фактически чемпионатом руководил Сыч. Так ему дали прозвище Хоккейный босс.

22 апреля 1997 года Валентин собирался на работу. Через четыре дня сборная стартовала на чемпионате мира в Хельсинки, и президенту ФХР нужно было успеть на совещание, дать два интервью журналистам и до вечера готовить делегацию к вылету в Финляндию. В 8:30 за ним в подмосковный особняк прибыло личное авто. Водитель Volvo проехал мимо зеленого «Москвича», встретился взглядами с деревенской шпаной и поежился – ничего хорошего в этих глазах не было.

Накануне вечером соседи обратили внимание на старую тачку, стоявшую на перекрестке, и странных людей, копошившихся в моторе, – их в спокойной деревне сроду не видели. «Валентин Лукич, по-моему, за вами следят», – встревоженно сказала чиновнику соседка Роза Константиновна. Сыч только отмахнулся. Он принципиально не брал телохранителей, не обращал внимания на угрозы и не считал, что с ним может произойти что-то плохое.

Валентин торопил жену, чтобы буднично подвезти ее за продуктами. При выезде из поселка он увидел тот самый «Москвич», о котором его предупреждала соседка. «Объедь-ка зеленую машину и притормози рядом, запишу ее номер спереди», – сказал Сыч водителю.

На заднем бампере опознавательных знаков не было, и это уже тогда показалось мужчине подозрительным. Как только Volvo поравнялось с тачкой, из-под ее капота раздалась очередь из автомата Калашникова. Водитель вовремя пригнулся и шмыгнул под руль, поэтому пули попали в Сыча и его жену Валентину. Иномарка с расстрелянными людьми сползла в кювет, киллеры прыгнули в «Москвич» и умчали с места преступления. Десять выстрелов попали в Хоккейного босса, восемь – в голову. Шансов выжить не было.

«Сыч – честнейший человек. Прямой, иногда очень жесткий, но честный. Всегда правду говорил в глаза, не плел интриг. Если у него и были враги, то это те люди, кому он закрыл двери в ФХР, не допустил к финансовым делам федерации», – горько сказал вице-президент ОКР Анатолий Харчук. Другие коллеги Сыча тоже говорили об отсутствии врагов, только о недоброжелателях. Поэтому следствие с самого начала рассматривало только профессиональную деятельность в качестве причины заказного убийства.

Федерация хоккея России, ФХР, РоссияGetty Images

Киллеры бросили АК-47 с глушителем на дорогу, а «Москвич» спрятали в семи километрах от происшествия за грудой старых автомобильных шин. Следователи сразу обратили внимание на кучность попадания в Сыча и искали преступников среди профессиональных стрелков. После осмотра машины выяснилось, что убийцы экономили на всем – за 200 баксов купили «Москвич», еще в 500 им обошелся автомат.

Расследование вывело милиционеров на человека по фамилии Пчелинцев, но это все, что им было известно о непосредственном исполнителе – ни адреса, ни возраста, ни даже имени. Пришлось проверять всех людей с такой фамилией, живущих в Москве и Подмосковье.

Бывшего прапорщика Вячеслава Пчелинцева, уволенного из армии за аморальное поведение, следователи нашли у любовницы. Они взяли бутылку водки, притворились ищущими легкой выпивки, постучали в квартиру девушки и четко задержали киллера. Многие наемные убийцы отказывались от мокрого дела, когда узнавали высокий статус жертвы. Но Славе нужны были деньги, и полученные 2000 долларов он на момент ареста уже прогулял. Жизнь начальника русского хоккея оценили всего в 2700 долларов.

В организации убийства изначально подозревали экс-президента МХЛ Роберта Черенкова – у него был мотив, ведь Валентин Сыч лишил его контроля над хоккейными финансами. На него на допросе указал вице-президент ФХР и бывший арбитр Александр Артемьев. Но следователей смутило, что Черенков не выдвигался в боссы Федерации после гибели Сыча, а 25 тысяч долларов, которые Роберт якобы отдал за убийство конкурента, посредник в организации расправы получил не за убийство и не от Черенкова.

Тогда милиция обратила внимание на самого Артемьева. Тот помимо судейства на льду держал автосервис в Люберцах и дружил со многими криминальными авторитетами. Именно хоккейный арбитр просил через Черенкова $25 тысяч наличными у посредника, а также в 1994-м пару месяцев возглавлял национальную Федерацию после Петрова и до Сыча. После смерти Валентина Артемьев бы возглавил судейский комитет и мог снова претендовать на пост главы ФХР.

Александра, Вячеслава Пчелинцева и еще четверых человек, участвовавших в убийстве Хоккейного босса, признали виновными и отправили за решетку – заказчика на 15 лет, исполнителя на 19, их сроки уже истекли. В августе 2000-го Артемьев внезапно заявил, что его подставили, настоящий организатор – Роберт Черенков, а ему и семье угрожают расправой. Суд не принял эти показания и оставил приговор в силе.

Сейчас русский хоккей с шайбой пошел по пути, от которого бежал Валентин Сыч. В КХЛ, придуманной лично президентом Путиным, выступают клубы из Латвии, Белоруссии и Казахстана, но риторика «Мы на собственные деньги готовим себе соперников» жива во время особо чувствительных поражений. Сыч идеально лавировал в системе советского спортивного руководства и проиграл только тогда, когда враги действовали не по правилам. Но в честной борьбе из всех ситуаций он всегда выходил победителем.

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