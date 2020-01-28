СКА сообщил о назначении Валерия Брагина старшим тренером команды в штабе Алексея Кудашова. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Брагин, который также возглавляет молодежную сборную России, уже работает в качестве старшего тренера на матче СКА против минского «Динамо». Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Брагин-тренер – чемпион мира среди молодежных команд (2011), чемпион мира среди юниоров (2004), пятикратный серебряный призер молодежного чемпионата мира (2005, 2012, 2015, 2016, 2020), двукратный бронзовый призер МЧМ (2017, 2018).

Ранее 63-летний Брагин продлил контракт с Федерацией хоккея России до февраля 2022 года и вошел в тренерский штаб Кудашова в национальной сборной.

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