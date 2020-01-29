Лера Кудрявцева, жена нападающего «Сибири» Игоря Макарова, рассказала о том, как ее супруг отнесся к операции по уменьшению бюста.

Около 15 лет назад Кудрявцева воспользовалась услугами пластического хирурга и увеличила грудь. В конце 2019 года девушка выяснила, что один из имплантов порвался, а его содержимое вытекает и подвергает ее здоровье серьезному риску. Супруга Макарова незамедлительно легла под нож и выкачала из бюста силикон.

«Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же», – рассказала Кудрявцева.

Макаров и Кудрявцева поженились в 2013 году. В 2018-м у них родилась дочь Мария.

В нынешнем сезоне КХЛ Макаров провел за «Сибирь» 10 игр и отдал один ассист.

Лера Кудрявцева – теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.

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