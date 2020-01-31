Валерий Брагин вошел в тренерский штаб СКА и сборной России. Обладатель золотой, четырех серебряных и двух бронзовых медалей МЧМ будет помогать Алексею Кудашову с нападением и большинством. Изменение неожиданное, но логика в нем есть.

Пришла эпоха брагинского поколения

Чтобы понять, зачем Роман Ротенберг поднял коуча молодежки на взрослый уровень, достаточно взглянуть на состав сборной на шведский этап Евротура. Сразу семь игроков выступали на МЧМ-2020. Валерий Николаевич прекрасно знает, как работает тройка Марченко – Морозов – Подколзин. Теперь он точно понимает особенности психологии Дмитрия Воронкова. Брагин прекрасно использовал талант Александра Романова как в разрушении, так и в созидании. Он в курсе лидерских качеств и техники Григория Денисенко. Знает, куда ставить Данилу Галенюка.

Валерий Брагин и Григорий ДроновGetty Images

В разное время тренер также работал с Артуром Каюмовым, Андреем Светлаковым, Рушаном Рафиковым и Григорием Дроновым. Пил шампанское из кубка с Игорем Бобковым в Баффало. Брагин знает сильные и слабые стороны каждого из них. В мае на ЧМ поедут Капризов и Сорокин. А если «Сент-Луис» рано вылетит из плей-офф, и Владимир Тарасенко освободится для сборной? Брагинцев становится все больше, и совсем скоро они будут составлять костяк команды на всех турнирах. Кому же их тренировать, как не человеку, знающему каждого чуть ли не с пеленок?

СКА – базовый клуб молодежки

Молодежный чемпионат мира по популярности сопоставим со взрослым. С российской молодежкой у болельщиков всегда только самые приятные ассоциации: характер, борьба, голливудский сценарий в каждом турнире. Это не прошло мимо руководства СКА во главе с Романом Ротенбергом. Репутация питерского клуба среди болельщиков других команд все еще оставляет желать лучшего – уж слишком любят армейцы забирать самых-самых. Смена вектора в сторону тоже лучших, но только молодых, немного поможет его имиджу.

Валерий Брагин (в центре) и Дмитрий Шикин после полуфинала МЧМ-2011 Швеция – РоссияGetty Images

Теперь СКА – клуб, работающий на перспективу. Хотя бы благодаря Марченко, Морозову, Подколзину и Галенюку. Еще на подходе Ярослав Аскаров. Теперь они будут расти под чутким присмотром Брагина, и при хорошем стечении обстоятельств Питер и сборная России через несколько лет получат звено, сопоставимое по мощи с тройкой Панарин/Гусев – Шипачев – Дадонов, а также топового защитника и вратаря.

Стимул для Кудашова

Ротенберг никогда не оставляет главного тренера без потенциальной замены на случай провала или ссоры. Своего рода стимул и даже конкурент. Во всех случаях это помощник по нападению. У Знарка был Воробьев, у Воробьева – Кудашов. Теперь такой человек появился и у нынешнего главного тренера. Алексей Николаевич стартовал средне – три победы в шести матчах Евротура, лишь одна – в основное время. Это не повод для паники, да и карт-бланш у него минимум до чемпионата мира. Но вдруг весной в Швейцарии и через год в Белоруссии с Латвией случится провал?

Тогда к моменту ухода Кудашова у Брагина будет опыт работы со сборниками. Да и со взрослыми игроками тоже. Валерий Николаевич уже работал с топ-командой КХЛ: с мая по декабрь 2012-го он возглавлял ЦСКА. Тогда тренер не справился с только пришедшим из «Салавата» Александром Радуловым и покинул пост после 10 поражений в 33 матчах. Но сейчас под ударом в любом случае будет Кудашов. Брагин, кстати, тоже получил такого помощника в молодежке. В случае его ухода команда бесхозной не останется – Игорь Ларионов готов возглавить ее хоть завтра.

Валерий Брагин и Игорь Ларионов на скамейке сборной России во время финала МЧМ-2020Getty Images

Методика спорная: главный тренер всегда под дополнительным давлением. Но все уже привыкли к ротенберговским перетасовкам. Переход Брагина – очередная и вряд ли последняя. К действиям руководителя российского хоккея можно относиться по-разному. Но посмотреть на воссоединение тренера с учениками на взрослом уровне будет интересно в любом случае.

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