Нападающий «Спартака» Денис Кокарев стал антигероем матча регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» – своим бывшим клубом. 34-летний форвард вместо того, чтобы забросить шайбу из выгодной позиции, отдал пас на партнера по команде. Ответная атака бело-голубых стала результативной.

«Димка Вишневский здорово отдал, мне сначала было неудобно бросать, а потом я уже перемудрил и потерял момент. Надо было сразу решать. Согласен, что неправильно сыграл. Была еще целая игра впереди и надо было исправляться, но не получилось», – прокомментировал Кокарев эпизод «Чемпионату».

Тренеры обоих клубов раскритиковали спортсмена. «Игра с «Динамо», наверное, для него очень много значит. Ха-ха. Я его спросил, но так и не понял, почему он не бросал в пустые ворота», – сказал «Спорт-Экспрессу» коуч «Спартака» Олег Знарок.

«Решающий момент матча – когда Денис Кокарев не бросил в пустые, а отдал на дальнюю штангу. Счет мог стать 1:1, но парень нарушил закон хоккея, и «Спартак» сразу же получил второй гол в свои ворота», – цитирует «Р-Спорт» тренера «Динамо» Владимира Крикунова.

«Динамо» выиграло со счетом 4:0.

Кокарев – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» и чемпион мира.

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