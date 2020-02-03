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Вратарь из системы «Барыса» умер от рака в 18 лет
Юноша безрезультатно боролся с болезнью в течение четырех месяцев.
Вратарь команды МХЛ «Снежные барсы» Вилен Прокофьев скончался от онкологического заболевания в возрасте 18 лет.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 февраля молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни. Вилену было 18 лет.
Выражаем соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. Скорбим», – говорится в заявлении на официальном сайте «Барыса», в систему которого входит клуб «Снежные барсы».
- Болезнь была диагностирована в 2019 году.
- Соболезнования выразили другие клубы КХЛ.
(Фото: официальный сайт «Барыса»)
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