Вратарь из системы «Барыса» умер от рака в 18 лет

Вратарь команды МХЛ «Снежные барсы» Вилен Прокофьев скончался от онкологического заболевания в возрасте 18 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 февраля молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни. Вилену было 18 лет.

Выражаем соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. Скорбим», – говорится в заявлении на официальном сайте «Барыса», в систему которого входит клуб «Снежные барсы».

Болезнь была диагностирована в 2019 году.

Соболезнования выразили другие клубы КХЛ.

(Фото: официальный сайт «Барыса»)

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