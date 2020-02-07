Певица Пелагея пожаловалась на травлю со стороны медиа после развода с нападающим хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным.

«Пресса неожиданно для себя сделала топовыми новости о нашем разводе с Иваном, хотя никаких противоречий у нас не было. Нам удалось сохранить добрые отношения, о чем лично объявляли в медиа. Так получилось, мы давно решили с Иваном расстаться, восемь месяцев не живем вместе, об этом многие знают. И тут перед Новым годом этот поток...

Мне вначале было любопытно наблюдать, как в наше время придумываются, а потом как распространяются фейки. Однако сейчас это перешло все границы. Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких. Моей мамы, которая якобы участвовала в нашем разладе с мужем, хотя я вам по секрету скажу, что моя мама была лучшей тещей, о которой только можно мечтать. Я думаю, Иван может всегда это подтвердить.

То, что происходит – это заказ. Зачем меня заказали? Чтобы довести до истерии, выбить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо. Кто меня заказал? Я знаю кто, знает уже много людей. Эти товарищи сами намекают всячески на себя. Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней можем помириться. Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней. И конечно же, что самое важное для них, – всем тем, что у него есть... Им нужны миллионы Ивана», – написала 33-летняя Пелагея.

Телегин и Пелагея поженились в 2017 году.

У хоккеиста и певицы растет дочь Таисия, Пелагея родила ее в возрасте 30 лет.

Дочь Пелагеи будет получать от Телегина 2 млн рублей в месяц в виде алиментов

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