Жена хоккеиста «Сибири» Игоря Макарова, телеведущая Лера Кудрявцева, ответила в соцсетях на вопрос о знакомстве с мужем.

«Как вы познакомились с мужем?» – спросили у нее в инстаграме.

«Он захотел переспать со старушкой, я – с молодым. И чот затянуло», – ответила 48-летняя Кудрявцева со смайликом.

Макаров и Кудрявцева поженились в 2013 году. В 2018-м у них родилась дочь Мария.

Хоккеист на 16 лет моложе жены.

Лера Кудрявцева – теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.

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