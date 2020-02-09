«Он захотел переспать со старушкой, я – с молодым». Лера Кудрявцева – о знакомстве с Макаровым
Телеведущая с юмором ответила на вопрос подписчика.
Жена хоккеиста «Сибири» Игоря Макарова, телеведущая Лера Кудрявцева, ответила в соцсетях на вопрос о знакомстве с мужем.
«Как вы познакомились с мужем?» – спросили у нее в инстаграме.
«Он захотел переспать со старушкой, я – с молодым. И чот затянуло», – ответила 48-летняя Кудрявцева со смайликом.
- Макаров и Кудрявцева поженились в 2013 году. В 2018-м у них родилась дочь Мария.
- Хоккеист на 16 лет моложе жены.
- Лера Кудрявцева – теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.
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