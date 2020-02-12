Бывший российский хоккеист Алексей Яшин прокомментировал инцидент в детской команде «Авангард-Олимпиец», в ходе которого тренер ударил одного из воспитанников клюшкой по голове и грубо толкнул его на лед.

«Сложно сказать, я не смотрел видео. Но слышал об этой истории. Дело в том, что у каждого тренера есть свой стиль. Кто-то воспитывает словом, кто-то бьет детей», – цитирует 46-летнего Яшина Sport24.

Экс-форвард добавил, что в детстве не сталкивался с таким поведением тренеров.

«Мне кажется, нет. Один из тренеров – Кудрявцев Дмитрий Борисович, который работал со мной и Колей, был не то что мягким, а очень внимательным воспитателем. Он спрашивал с ребят не криком, а объяснял, что нужно делать на льду. Но бывали тренеры, которые уже не в детстве какую-то силу применяли. Но мы жили в одних условиях, сейчас – другие. Родители должны высказать свое мнение. Что они считают? Это их дети. Одни папы-мамы бьют ремнем своих чад, другие дают конфетку. Это ситуация чисто индивидуальная», – заявил Яшин.

Тренера Игоря Николаева, который ударил ребенка, уволили.

Николаев – бывший игрок команд СССР и российского клуба «СКА-Амур».

Яшин – чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр.

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