Двукратный чемпион мира Алексей Морозов стал президентом КХЛ по итогам внеочередного заочного заседания совета директоров.

О назначении официально сообщается на сайте Лиги. 42-летний Морозов избран преемником Дмитрия Чернышенко, который был назначен зампредом нового Правительства РФ. По закону член Правительства не имеет права возглавлять коммерческую структуру.

Морозов останется управляющим директором Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), пока не будет найден новый кандидат на эту должность.

Морозов выступал за «Крылья Советов», «Питтсбург», «Ак Барс» и ЦСКА.

В составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира и вице-чемпионом Олимпиады, на клубном уровне дважды завоевал Кубок Гагарина и трижды выиграл чемпионат России.

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