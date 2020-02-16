В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 15 февраля принимал московский «Спартак».

За четыре дня до этой встречи казанцы в Балашихе играли с омским «Авангардом». Во время матча камеры выхватили болельщика татарстанской команды Артема Мифтахова со скромной надписью «Ак Барс» ❤». Скриншот из трансляции выложили паблики казанского клуба и КХЛ.

Татарстанцы пригласили Мифтахова на игру со «Спартаком» и соорудили гигантский перформанс. Огромное полотно с изображением Артема и листочком развернули на арене за несколько минут до стартовой сирены.

«Друзья позвали на хоккей. Прихожу, рядом везде болельщики «Авангарда». Думаю: надо что-то делать. Беру билет – рисую волшебный баннер», – сказал Артем Мифтахов в интервью «Ак Барс ТВ». Его цитирует «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» победил «Спартак» со счетом 4:1. На матч продали все 8890 билетов.

После 57 матчей клуб из Татарстана возглавляет Восточную конференцию КХЛ с 87 очками и на пять баллов опережает «Авангард», у которого на одну проведенную игру больше.

Легенда «Ак Барса» Морозов назначен новым президентом КХЛ

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке