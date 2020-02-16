«Ак Барс ❤». Казань – хоккейный Дортмунд: гигантское полотно с фаном и листочком, перф по всей арене
Невероятно круто.
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 15 февраля принимал московский «Спартак».
За четыре дня до этой встречи казанцы в Балашихе играли с омским «Авангардом». Во время матча камеры выхватили болельщика татарстанской команды Артема Мифтахова со скромной надписью «Ак Барс» ❤». Скриншот из трансляции выложили паблики казанского клуба и КХЛ.
Татарстанцы пригласили Мифтахова на игру со «Спартаком» и соорудили гигантский перформанс. Огромное полотно с изображением Артема и листочком развернули на арене за несколько минут до стартовой сирены.
«Друзья позвали на хоккей. Прихожу, рядом везде болельщики «Авангарда». Думаю: надо что-то делать. Беру билет – рисую волшебный баннер», – сказал Артем Мифтахов в интервью «Ак Барс ТВ». Его цитирует «БИЗНЕС Online».
- «Ак Барс» победил «Спартак» со счетом 4:1. На матч продали все 8890 билетов.
- После 57 матчей клуб из Татарстана возглавляет Восточную конференцию КХЛ с 87 очками и на пять баллов опережает «Авангард», у которого на одну проведенную игру больше.
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