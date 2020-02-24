Чешско-российскому хоккеисту Дмитрию Яшкину не очень повезло в НХЛ. Он провел шесть сезонов в «Сент-Луисе», а в октябре 2018-го перешел в стан «Вашингтона» – на тот момент обладателя Кубка Стэнли. В итоге «Кэпс» вылетели в первом раунде, а «Блюз» неожиданно взяли трофей.

Зато в личной жизни Дмитрий сорвал куш: с 2015-го он женат на Наде Яшкиной (Нади Джаскин). Леди активно занимается музыкой и не менее активно ведет инстаграм. У нее уже 21 тысяча подписчиков.

С августа Яшкин выступает в КХЛ за московское «Динамо». У него 62 (30+32) очка в 57 матчах.

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