Западная конференция

СКА

Как прошли регулярку: в ноябре казалось, что отставка Кудашова неизбежна – пять поражений подряд и полное отсутствие внятной игры. Но боссы питерцев доверились Алексею, и тот выправил ситуацию: команда открыла победную серию в 10+ матчей и к концу регулярки догнала ЦСКА по очкам, прихлопнув москвичей в последней очной встрече прямо перед плей-офф.

В чем преимущество: сила и слабость нынешнего СКА – в отсутствии звезд. В адрес одного из главных олигархов КХЛ это звучит парадоксально, но факт. Нынешний СКА очень похож на ЦСКА времен Квартального – глубина состава на пять-шесть полноценных звеньев, что для плей-офф критически важно. С другой стороны, у питерцев нет железного первого номера среди вратарей, как нет лидера у полевых. В топ-30 бомбардиров регулярки всего один игрок СКА – Владимир Ткачев идет 16-м.

Кто будет тащить: непонятно. Есть вышеупомянутый Ткачев, есть молодежное звено из суперталантов Подколзин-Морозов-Марченко, есть второй защитник-снайпер лиги Зуб. Хватит ли этого, чтобы во втором раунде потенциально пройти «Динамо» – ответ далеко не так однозначен, как в последние годы.

Прогноз на плей-офф: второй раунд, поставим на сенсацию.

ЦСКА

Как прошли регулярку: спокойно, вальяжно – как подобает чемпиону КХЛ с безграничным бюджетом и составом.

Кирилл Капризов, ЦСКАGetty Images

В чем преимущество: настолько убойным составом московские армейцы играют последний раз. После плей-офф контракты заканчиваются у Капризова, Слепышева, Сорокина, Григоренко, Вея, Марченко, Нестерова, Окулова, Шалунова. Первая четверка с разной степенью вероятности (но у всех больше 50%) окажется в НХЛ. Лидеры ЦСКА наверняка захотят пошуметь на прощание.

Кто будет тащить: главный снайпер всея КХЛ Капризов, лучшая линия чеккеров: Андронов, Телегин, Калинин и крышесносный дуэт вратарей Сорокин-Юханссон.

Прогноз на плей-офф: финал Кубка Гагарина.

«Динамо Москва»

Как прошли регулярку: уж сколько лет ждут, когда методы Владимира Крикунова устареют окончательно, а он продолжает творить чудеса. Из реанимированного Вадима Шипачева и толком незакрепившегося в НХЛ Дмитрия Яшкина коуч сделал главную связку сезона. Первый уверенно лидиурет в топе ассистентов, а второй уже обновил снайперский рекорд бело-голубых, преодолев отметку в 30 шайб. С такой ударной силой проблем с попаданием в плей-офф у «Динамо» не должно – их и не было.

В чем преимущество: на фоне двух монстров этого сезона сложно выделить еще кого-то столь же яркого, но «Динамо» нельзя назвать командой одного звена. Тарасов (17+15) и Индрашис (7+17) неплохо справляются с ролью вторых скрипок, да и в обороне все довольно неплохо – шестое место в лиге.

Кто будет тащить: помимо двух главных бомбардиров сезона в КХЛ многое будет зависеть от вратаря. Иван Бочаров окончательно утвердился в статусе первого номера москвичей и уже второй сезон пропускает в среднем меньше двух шайб за игру с коэффициентом надежности выше 93%. Если Иван удержит эту статистику и в играх на вылет, то у «Динамо» есть шанс пройти очень далеко.

Прогноз на плей-офф: финал конференции.

Восточная конференция

«Ак Барс»

Как прошли регулярку: идеально, особенно если учесть смену тренера. «Ак Барс» бодро начал, потом случился вполне прогнозируемый спад в декабре-январе, но к старту плей-офф казанцы подошли, врубив максимальный форсаж: 12 побед в последних 14 матчах.

В чем преимущество: если кратко – «Ак Барс» просто сильнее всех на Востоке. Есть системный хоккей от Квартальнова. Идеально сбалансированный и подходящий под философию тренера состав. Надежный вратарь – Тимур Билялов, возможно, главное открытие этой регулярки. Джокер в лице Артема Галимова – 13 шайб в регулярке и восемь из них – победные. Ну и дядька Зарипов, который как раз восстановится к старту плей-офф.

Данис Зарипов («Ак Барс») – ak-bars.ruFrom Official Website

Кто будет тащить: все вышеперечисленные, а вернее вообще все.

Прогноз на плей-офф: финал Кубка Гагарина.

«Барыс»

Как прошли регулярку: если раньше казахстанский клуб ассоциировался с атакующим хоккеем благодаря уже легендарному североамериканскому звену Боченски-Бойд-Доус и примкнувшему к ним защитнику Даллмэну, то после прихода Андрея Скабелки команда заиграла прагматично и неброско. Зато такая игра приносит результат: второй год подряд «Барыс» финиширует вторым на Востоке.

В чем преимущество: Скабелка хорошо знает, как собирать из средних игроков отличную кубковую команду. В Новосибирске подтвердят: лучший результат в истории «Сибири» – заслуга белорусского тренера.

Кто будет тащить: единственный представитель «Барыса» на Матче всех звезд Дитц Даррен входит в топ-5 снайперов и бомбардиров среди защитников КХЛ на пару с форвадом Найтом Корбэном (20+20 в регулярке) – вот главная ударная сила команды из Нур-Султана.

Прогноз на плей-офф: второй раунд.

«Авангард»

Как прошли регулярку: можно было бы сказать, что хорошо, если бы не смазанная концовка. Семь поражений в последних девяти матчах, в результате чего «ястребы» уступили второе место «Барысу» и получили в соперники по первому раунду колючий «Салават Юлаев».

В чем преимущество: один из лучших тренеров КХЛ Боб Хартли, хорошая игра в обороне – даже несмотря на неудачную серию четвертое место по пропущенным шайбам, один из самых сбалансированных составов лиги (на Востоке так точно).

Кто будет тащить: Вячеслав Войнов – главное приобретение омичей в этом году. По окончании сезона скорее всего вновь попробует себя в НХЛ – дисквалификация из-за избиения жены как раз закончилась, а пока второй снайпер КХЛ среди защитников и абсолютный лидер в своем амплуа по количеству игрового времени. Плюс одна из самых сильных вратарских линий: Бобков и Гарипов.

Прогноз на плей-офф: финал конференции.

Кто еще может удивить?

«Спартак». Олег Знарок трижды брал Кубок Гагарина, так что равного в подводке к главного части сезона тренера найти трудно. Тем более, когда уже во втором раунде маячит принципиальное соперничество с армейцами – бывшим местом работы и вечными соперниками.

Олег ЗнарокTwitter

«Йокерит». Самый европейский клуб КХЛ ни разу не проходил дальше второго раунда. Суперзвезд в финской команде нет, но защитник-бомбардир Микко Лехтонен на фоне не самых грозных в этом сезоне армейских клубов могут сотворить сенсацию.

«Сибирь». Генменеджер Кирилл Фастовский вновь угадал с легионерами и втащил скромный по бюджету новосибирский клуб в плей-офф после трех лет непопаданий. Игроков калибра Тарасенко или Салака у команды, конечно, нет. Но повторить лучшее достижение в истории – финал конференции – при изрядной доле везения, вполне реальный вариант.

«Салават Юлаев». В прошлому году уфимцам удалось последовательно выбить сразу двух фаворитов: сначала «Магнитку», потом «Авто». Повторить сенсационное достижение в этом году будет сложнее – игру в защите Николай Цулыгин наладить так и не смог, как и найти хоть какую-то стабильность. Два раза подряд «Салават» не побеждал уже больше трех месяцев. Но находящийся в небольшом пике «Авангард» – пожалуй, лучшая возможность скинуть на старте плей-офф фаворита и обрести уверенность.

«Автомобилист». Прошлогодний победитель регулярки на Востоке вроде бы и костяк сохранил, но идти в том темпе, что и год назад не может. Как и не получается у главного летнего приобретения – Павла Дацюка. Глубины состава, пожалуй, должно хватить, чтобы пройти «Сибирь», но дальше, вероятно, предстоить играть с Казанью, и тут без вариантов.

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